Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Y.B.E. yönetimindeki 67 LN 918 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde Y.Y. idaresindeki 34 AN 2839 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Y.B.E. ile diğer araçtaki yolcu G.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor

        Benzer Haberler

        Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Karabük'te evinde ruhsatsız silahlar bulunan kişi gözaltına alındı
        Karabük'te evinde ruhsatsız silahlar bulunan kişi gözaltına alındı
        Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te başladı
        Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te başladı
        Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük Üniversitesinde Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı kuruldu
        Karabük Üniversitesinde Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı kuruldu
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "Garpark" projesini anlat...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "Garpark" projesini anlat...