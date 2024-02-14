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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "Garpark" projesini anlattı

        AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, ilk mega projesinin "Garpark Yaşam Merkezi" olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:51 Güncelleme: 14.02.2024 - 21:27
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "Garpark" projesini anlattı
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        AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, ilk mega projesinin "Garpark Yaşam Merkezi" olduğunu açıkladı.

        Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olarak yola çıktığını, gerçek ve hizmet belediyeciliğini Karabük'e kazandıracaklarını bildirdi.

        Kentin her noktasına dokunacak yeni projelerini, belli aralıklarla açıklayacaklarını aktaran Çetinkaya, kentin saat 17.00'den sonra sosyal hayatını canlandırması amacıyla hazırladıkları ilk mega projesini anlattı.

        Çetinkaya, 1937 yılında Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kurulmasıyla kentin belli noktaya kadar geliştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Şehrin en güzel mevkilerinden bir tanesi Devlet Demiryolları arazisi ve burası trenlerin bakım, tamir alanı ve gar sahası. Bu arazi şehrin gözbebeği bir arazi. Şehrin ortasında bir bakım yeri olmasın. Burası 'Garpark Yaşam Merkezi' olsun. Burada artık trenlerin bakımı, tamiri, tadilatı yapılmasın. Karabüklü hemşerilerimizin sosyal aktivite yapabileceği, ruhlarını dinlendirebileceği, eğlenebileceği, sportif faaliyetler, ticari faaliyetler, sosyal alanlar olsun istiyoruz."

        Bu noktada gerekli girişimleri yaptıklarına işaret eden Çetinkaya, "İlk görüşmelerimizi, vekillerimiz, İl Başkanımızla geçen hafta Ankara'da yaptık. Bu görüşmeler, temaslar sağlandı. Bu araziyi Karabük'e kazandıracağız ve halkımızın hizmetine sunacağız. Buradaki temel amaç, şehri ikiye bölen bu yapıyı kısacası şehrin iki yakasını birleştirmek. Beton mimariden ziyade, yeşil mimariyi burada oluşturacağız. Ayrıca kentin otopark sorununu çözecek şekilde 1100 araçlık bir otoparkımızı da halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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