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        Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        KARABÜK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük-Ankara karayolunun Kayı köyü mevkinde meydana geldi. Hamza G. idaresindeki 06 LG 824 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Emine G.(61) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Hamza G. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 19:56 Güncelleme: 17.02.2024 - 20:00
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        Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        KARABÜK’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük-Ankara karayolunun Kayı köyü mevkinde meydana geldi. Hamza G. idaresindeki 06 LG 824 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Emine G.(61) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Hamza G. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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