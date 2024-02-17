Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı KARABÜK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük-Ankara karayolunun Kayı köyü mevkinde meydana geldi. Hamza G. idaresindeki 06 LG 824 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Emine G.(61) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Hamza G. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 19:56 Güncelleme: 17.02.2024 - 20:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL