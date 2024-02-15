Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde ise kar kalınlığı 53 santimetre ölçüldü.

        Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        - Karabük

        Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Yağışın ardından karla kaplanan merkezde kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü merkezde, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesinde Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı kuruldu
        Karabük Üniversitesinde Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı kuruldu
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "Garpark" projesini anlat...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "Garpark" projesini anlat...
        Karabük'te hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Yakınlarının cenazesine giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarının cenazesine giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı
        Karabük'te cenazeye giderken kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Karabük'te cenazeye giderken kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan esnaf ziyareti
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan esnaf ziyareti