Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü merkezde, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde ise kar kalınlığı 53 santimetre ölçüldü.

Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.