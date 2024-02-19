Karabük'te otomobille çarpışan aracın sürücüsü yaralandı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
T.K. idaresindeki 78 AAD 720 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında C.D. yönetimindeki 78 AAZ 617 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü C.D, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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