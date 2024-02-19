Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 zanlıdan 17'si tutuklandı

        Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:01 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 zanlıdan 17'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 9-15 Şubat'ta kent genelinde yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 16-17 Şubat'ta 81 ilde aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama kapsamında Karabük'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4'ü hükümlü 7 şüpheli yakalandı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine gönderilirken, 1 zanlıya idari para cezası kesildi, 2 şüpheli işlemlerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Milletvekili Şahin'den yargı alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine i...
        Milletvekili Şahin'den yargı alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine i...
        Karabük'te otomobille çarpışan aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Karabük'te evinde ruhsatsız silahlar bulunan kişi gözaltına alındı
        Karabük'te evinde ruhsatsız silahlar bulunan kişi gözaltına alındı
        Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te başladı
        Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te başladı