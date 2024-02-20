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        Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye ceza

        Karabük'te motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 2 bin 886 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:16
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        Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye ceza
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        Karabük'te motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 2 bin 886 lira para cezası uygulandı.

        Polis ekipleri, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir sürücünün, 55 AKM 128 plakalı motosikletin önünü kaldırarak ilerlediğini görmesi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin ihtarına uymayan sürücüye, "trafik görevlilerinin uyarı ve ikazlarına uymamak", "trafik güvenliği ile yönetmelikte belirtilen yasaklara uymamak" ile "kask takmamak" maddelerinden 2 bin 886 lira, motosikletteki yolcuya ise kask takmadığı için 690 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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