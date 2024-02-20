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        Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışmaları'nın finalistleri belli oldu

        Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında gerçekleştirilen Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışmaları'nın finalistleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:46
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        Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışmaları'nın finalistleri belli oldu
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        Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında gerçekleştirilen Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışmaları'nın finalistleri belli oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla organize edilen Sosyalfest, birçok paydaşın katılımıyla 2-3 Mart'ta gerçekleştirilecek.

        Üniversite, lise ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılına ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun olarak milli sosyal bilimler hamlesini başlatacak Sosyalfest kapsamında gerçekleştirilen Sosyal Model Tasarım Yarışmaları'na katılarak, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli toplumsal sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştirdi.

        Türkiye'nin sosyal bilimler alanındaki potansiyelini sergilemek için önemli bir platform olma özelliği taşıyan Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışmaları'na üniversite kategorisinde 2 bin 857, lise kategorisinde 668 ve ortaokul kategorisinde 258 olmak üzere toplam 3 bin 783 başvuru yapıldı.

        Jüri üyeleri "üniversite" kategorisinde, Türkiye Yüzyılı Vizyonu Sosyal Model Tasarım Yarışması, Engelsiz Yaşam Sosyal Model Tasarım Yarışması, Şiddetin Azaltılması Sosyal Model Tasarım Yarışması, Ekolojik Yaşam Sosyal Model Tasarım Yarışması ve İktisadi Kalkınma Sosyal Model Tasarım Yarışması, "lise" kategorisinde, Akademik Başarının Artırılması Sosyal Model Tasarım Yarışması, Sıfır Atık Sosyal Model Tasarım Yarışması, Yerel İktisadi Kalkınma Sosyal Model Tasarım Yarışması, Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması, Kişisel Gelişim Sosyal Model Tasarım Yarışması, Aile İçi Dayanışma Sosyal Model Tasarım Yarışması, "ortaokul" kategorisinde ise Güzel Ahlak Sosyal Model Tasarım Yarışması, Zaman Yönetimi Sosyal Model Tasarım Yarışması, Yaz Tatili Sosyal Model Tasarım Yarışması ile Türkiye'nin ve dünyanın toplumsal sorunlarına ilişkin tasarlanan sosyal modelleri değerlendirerek finalistleri belirledi.

        Üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde finale kalan takımlar, Sosyalfest'te sunumlarını yaparak sosyal modellerini tanıtacak.

        Yarışma sonucunda 14 farklı kategoride birinciye 25 bin lira, ikinciye 15 bin lira ve üçüncüye 10 bin lira olmak üzere toplamda 700 bin liralık ödül verilecek.

        Finalistler, "https://www.sosyalfest.org/on-degerlendirme-sonuclari.aspx" web sitesinden ön değerlendirme sonuçlarını öğrenebilir.

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