Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Bakan Uraloğlu, Karabük'te STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hiçbir zaman tutamayacağımız sözü vermedik ve asla kimsenin yanlışları, eksikleri üzerinden siyaset yapmadık, asla beslenmedik bundan. Biz sadece daha iyisini yapmaya talip olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 19:54 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu, Karabük'te STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hiçbir zaman tutamayacağımız sözü vermedik ve asla kimsenin yanlışları, eksikleri üzerinden siyaset yapmadık, asla beslenmedik bundan. Biz sadece daha iyisini yapmaya talip olduk." dedi.

        Karabük programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Uraloğlu, milli muharip uçak KAAN'ın havalanmasından dolayı gururlandıklarını dile getirdi.

        Uraloğlu, sadece "bir uçağın uçması" şeklinde değerlendirilemeyecek kadar kıymetli görülmesi gereken bu durumun, irade, teknoloji ve Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan çok güzel emare olduğunu anlattı.

        AK Parti hükümetlerinde birçok hizmeti hayata geçirdiklerine değinen Uraloğlu, dünyanın en büyük köprüsü 1915 Çanakkale, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli ve yüksek hızlı trenleri hizmete aldıklarını anımsattı.

        Bakan Uraloğlu, Filyos Limanı'nın bitirildiğine işaret ederek, "Oranın ne zaman ticari ulaşıma, serbest ticarete konu edileceğiyle ilgili beklentileriniz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla gerekli görüşmeleri ve yerinde tespitleri yaptık. İnşallah 2 seneye ticari işlemlerin başladığını beraberce görmüş olacağız." diye konuştu.

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya'nın "Garpark" projesiyle ilgili başlayan süreci hızlandırarak güzel bir çalışma kazandıracakları kentin daha fazlasına layık olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "AK Parti olarak size neler yapabileceğimizi hep anlattık ki hiçbir zaman tutamayacağımız sözü vermedik ve asla kimsenin yanlışları, eksikleri üzerinden siyaset yapmadık, asla beslenmedik bundan. Biz sadece daha iyisini yapmaya talip olduk." ifadesini kullandı.

        İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2019 seçimlerinden sonra vatandaşın tercihinden dolayı AK Parti hükümetinin durdurduğu projenin olmadığını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşımızı tercihinden dolayı asla cezalandırmadık. Hizmet etmeye devam ettik ama diyoruz ki belediyeleri de bize verirseniz, size daha iyi hizmet ederiz Allah'ın izniyle. Karabük'te de bu irade var. Biz de bu iradeyle inşallah 1 Nisan'dan itibaren AK Parti belediyeciliğiyle de yolumuza devam edelim istiyoruz."

        Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Uraloğlu, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Filyos Limanı'nı normal deniz ticaretine de nakliyeye de aç...
        Bakan Uraloğlu: Filyos Limanı'nı normal deniz ticaretine de nakliyeye de aç...
        Bakan Uraloğlu, Karabük Valiliğini ve KARDEMİR'i ziyaret etti
        Bakan Uraloğlu, Karabük Valiliğini ve KARDEMİR'i ziyaret etti
        Karabük'te emekli imamın aşıladığı yabani ağaçlar meyve veriyor
        Karabük'te emekli imamın aşıladığı yabani ağaçlar meyve veriyor
        Karabük Merkez İlçe Seçim Kurulu liste tesliminde geciken CHP'nin itirazını...
        Karabük Merkez İlçe Seçim Kurulu liste tesliminde geciken CHP'nin itirazını...
        Karaelmas Turizm Ekspresi ilk seferini nisanda yapacak
        Karaelmas Turizm Ekspresi ilk seferini nisanda yapacak