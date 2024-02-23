AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "Kentsel Gelişim" projesini anlattı

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "Kentsel Gelişim Projesi" kapsamında 2 bin 100 konut yapmayı planladıklarını bildirdi.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'te yüksek kira sorununu çözeceklerini, mahalleleri geliştirerek büyüteceklerini belirtti.

Karabük Belediyesi bünyesinde kuracakları Konut AŞ. ve TOKİ işbirliğiyle kentsel dönüşümü teşvik ederek yapacakları 2 bin 100 konutu dar gelirli ve emeklilere uzun vadeli uygun ödeme koşulları ve fiyatlarla sunacaklarını aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Birinci etap kentsel gelişim mahallelerimiz ise Adatepe, Kartaltepe, Fevzi Çakmak, Kayabaşı, Namık Kemal, Soğuksu, Yenimahalle ve Kurtuluş mahalleleridir. Projeyle depreme dayanıklı bir kent inşası sağlanacak, yer sahipleri hak ve değer kaybına uğramayacak, mahallelerimiz modern ve geniş sitelere kavuşacak ve yeni sosyal donatı alanları inşa edeceğiz."

Çetinkaya, "Konut AŞ. Kira Sistemi Projesi" ile konut satın almaya imkanı olmayanlar içinse 550 konutu, gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak ücretlerle kiraya vereceklerini anlatarak, "Elde edilen gelirle Konut AŞ. yeni sosyal konut projelerine devam ederek yepyeni yaşam alanlarını Karabük'e kazandırmaya devam edecektir. Projeyle hedeflerimiz ise belediyemiz bünyesinde sosyal konutlar üretmek, Karabük'te oluşan yüksek kiraları düşürmek, konutlarda dar gelirli, emekli ve engellilere öncelik vermek ve satış ve kiralama seçenekleriyle hizmet sunmaktır." ifadelerini kullandı.