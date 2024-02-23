Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "Kentsel Gelişim" projesini anlattı

        AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "Kentsel Gelişim Projesi" kapsamında 2 bin 100 konut yapmayı planladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "Kentsel Gelişim" projesini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "Kentsel Gelişim Projesi" kapsamında 2 bin 100 konut yapmayı planladıklarını bildirdi.

        Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'te yüksek kira sorununu çözeceklerini, mahalleleri geliştirerek büyüteceklerini belirtti.

        Karabük Belediyesi bünyesinde kuracakları Konut AŞ. ve TOKİ işbirliğiyle kentsel dönüşümü teşvik ederek yapacakları 2 bin 100 konutu dar gelirli ve emeklilere uzun vadeli uygun ödeme koşulları ve fiyatlarla sunacaklarını aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

        "Birinci etap kentsel gelişim mahallelerimiz ise Adatepe, Kartaltepe, Fevzi Çakmak, Kayabaşı, Namık Kemal, Soğuksu, Yenimahalle ve Kurtuluş mahalleleridir. Projeyle depreme dayanıklı bir kent inşası sağlanacak, yer sahipleri hak ve değer kaybına uğramayacak, mahallelerimiz modern ve geniş sitelere kavuşacak ve yeni sosyal donatı alanları inşa edeceğiz."

        Çetinkaya, "Konut AŞ. Kira Sistemi Projesi" ile konut satın almaya imkanı olmayanlar içinse 550 konutu, gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak ücretlerle kiraya vereceklerini anlatarak, "Elde edilen gelirle Konut AŞ. yeni sosyal konut projelerine devam ederek yepyeni yaşam alanlarını Karabük'e kazandırmaya devam edecektir. Projeyle hedeflerimiz ise belediyemiz bünyesinde sosyal konutlar üretmek, Karabük'te oluşan yüksek kiraları düşürmek, konutlarda dar gelirli, emekli ve engellilere öncelik vermek ve satış ve kiralama seçenekleriyle hizmet sunmaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Karabük'te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Karabük'ten uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli se...
        Karabük'ten uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli se...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan "Garpark" projesi açık...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan "Garpark" projesi açık...
        KARÇEL Macaristan'a yapılan çelik ürünleri ihracatında zirvede yer aldı
        KARÇEL Macaristan'a yapılan çelik ürünleri ihracatında zirvede yer aldı
        Bakan Uraloğlu: Filyos Limanı'nı normal deniz ticaretine de nakliyeye de aç...
        Bakan Uraloğlu: Filyos Limanı'nı normal deniz ticaretine de nakliyeye de aç...
        Bakan Uraloğlu, Karabük'te STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu:
        Bakan Uraloğlu, Karabük'te STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu: