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        KARÇEL Macaristan'a yapılan çelik ürünleri ihracatında zirvede yer aldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) Macaristan'a çelik ürünleri ihracatında zirvede yer aldığı bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:09
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        KARÇEL Macaristan'a yapılan çelik ürünleri ihracatında zirvede yer aldı
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) Macaristan'a çelik ürünleri ihracatında zirvede yer aldığı bildirdi.

        KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARÇEL'in, son yıllardaki ihracat rotalarından biri olan Avrupa'da adından oldukça fazla bahsettirirken bölgede de sektörünün öncüsü olma yolunda ilerlediği belirtildi.

        KARDEMİR'in bağlı ortaklıklarının ihracatta çıtayı yükselttiği ifade edilen açıklamada, "KARÇEL ihracat odaklı stratejileriyle Macaristan'da gerçekleştirdiği BMW ve ŞİŞECAM fabrika kurulumu projeleriyle başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, ihracat sıralamasında Türkiye geneli tüm çelik ürünleri ihracatında Macaristan'da birinci olan KARÇEL, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği üzerinden diğer inşaat aksamında ihracat yapan firmalar arasında ise ikinci sırada yer alarak dikkat çekici başarıya imza attı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, KARÇEL'in "Fabrikalar kuran fabrika" unvanı ve misyonuyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği aktarılarak, şirketin Macaristan'a yapılan üretimleriyle zirveye yükselmesinin bu başarının somut kanıtı olduğuna değinildi.

        - Camp Nou mega projesinde yer alıyor

        KARÇEL'in aynı zamanda sektördeki liderliğini pekiştirmek ve sürdürebilirlik adına yeni adımlar atmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, kurumun, İspanya'nın köklü kulübü Barcelona'nın stadyumu Camp Nou Stadı'nın yenileme çalışmaları kapsamındaki mega projede de yer aldığı ifade edildi.

        Açıklamada, KARÇEL'in, CNC, elektronik, mekanik ve hidrolik modern tezgahlar ile donatılmış Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından birine sahip olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Sahasında yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarına çelik konstrüksiyon üretebiliyor. Şirket Türkiye'nin birçok yerinde endüstriyel üretim tesisleri, binalar, demir yolu ve kara yolu köprüleri, tren vagonları ve çimento fabrikaları gibi büyük yatırımların çelik konstrüksiyon imalatı gibi konularda yetkinliği ile ön plana çıkıyor. KARÇEL ayrıca köprülü vinç, pergel vinç, portal vinç ve özel proses vinçlerin projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerini de yürütüyor.

        Güçlü yönetim anlayışıyla, KARÇEL sürdürülebilir başarıyı hedeflerken, iş stratejilerini ve operasyonel süreçleri etkin şekilde yönetmekte. Şirketin liderlik ekibi, vizyoner perspektifle hareket ederek, hızla değişen küresel ekonomik dinamiklere uyum sağlamak için güçlü ve yenilikçi yaklaşımlar benimsiyor. Bu sayede KARÇEL paydaşlarla temelleri sağlam ilişkiler kurarak, sürdürülebilirlik adımları ile başarısının devamını hedefliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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