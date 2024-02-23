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        Karabük'te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:44
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        Karabük'te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Şükrü C. idaresindeki 06 CCP 778 plakalı kamyon, Karıt köyü yakınlarında dere ıslahı çalışmaları sırasında hafriyat boşaltırken devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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