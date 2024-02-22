AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan "Garpark" projesi açıklaması

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "Garpark" projesine destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Garpark" projesinin şehrin iki yakasını birleştiren modern bir proje olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, projeyi kente mutlaka kazandıracaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"700 araç kapasiteli kapalı otoparkımız olacak. Açılacak bulvar ile de merkezdeki trafik sıkışıklığına son vereceğiz. Yeşil alan ve havuzların yanında alışveriş alanları, otel, festival alanı, restoranlar, ekolojik kafeler, spor, dinlenme ile çocuk oyun alanları ve yürüyüş yollarının içinde olacağı bu alan gerçekten ülkemizde örnek bir alan olacak. Sayın Bakanımız bizim heyecanımızı gördü ve tam destek vereceğini iletti. Kendisine teşekkür ediyorum."