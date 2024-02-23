Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali "Sosyalfest"in programı belli oldu

Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde 2-3 Mart'ta düzenlenecek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'nin (Sosyalfest) programı belli oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla Karabük Üniversitesinde Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenen Sosyalfest'in program akışı belirlendi.

Festival, 2 Mart Cumartesi günü saat 09.30'da Teknoloji Fakültesi önündeki halk oyunları gösterisi, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda saat 10.00'da açılış seremonisi ve saat 11.00'de Sağlık Bilimleri Fakültesinin önünde oluşturulan Sosyalfest yolunun açılmasıyla başlayacak.

Akademik birimler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve öğrenci kulüpleri stantları ve etkinlikleri, 2-3 Mart'ta gün boyu Sosyalfest etkinlik alanında ziyaretçilere açık olacak.

Finale kalan sosyal modeller, stantlarda öğrenciler tarafından 2-3 Mart'ta Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde sunulacak.

50 gelişim atölyesinin de bulunduğu etkinlikler arasında, sergiler, şiir dinletileri, tiyatro gösterimleri, okçuluk etkinlikleri, kukla gösterileri, fotomaraton, spor müsabakaları, söyleşiler, konferanslar, paneller, atölye çalışmaları ve sunumlar yer alacak.

Sosyalfest, 3 Mart'ta 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenecek kapanış ve ödül töreni ile sona erecek.​​​​​​​