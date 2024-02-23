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        Karabük'te çöp kamyonun çarptığı beton elektrik direği devrildi

        Karabük'te çöp kamyonunun çarptığı beton elektrik direği devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:12 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:15
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        Karabük'te çöp kamyonun çarptığı beton elektrik direği devrildi
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        Karabük'te çöp kamyonunun çarptığı beton elektrik direği devrildi.

        B.M. idaresindeki 34 EYK 305 plakalı çöp kamyonu, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nin 65 ile 59. Sokak kesişiminde bulunan beton elektrik direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle direk devrildi.

        Maddi hasar oluşan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde kamyonun çarptığı beton elektrik direğinin devrilmesi ve çevredeki vatandaşların kopan tellerden kaçması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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