Karabük'te çöp kamyonun çarptığı beton elektrik direği devrildi
Karabük'te çöp kamyonunun çarptığı beton elektrik direği devrildi.
Karabük'te çöp kamyonunun çarptığı beton elektrik direği devrildi.
B.M. idaresindeki 34 EYK 305 plakalı çöp kamyonu, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nin 65 ile 59. Sokak kesişiminde bulunan beton elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk devrildi.
Maddi hasar oluşan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kamyonun çarptığı beton elektrik direğinin devrilmesi ve çevredeki vatandaşların kopan tellerden kaçması yer alıyor.
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