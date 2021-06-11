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Kedinin kargalarla imtihanı Kargalar yavrularına yanaşan kediye saldırarak kovaladı

İHA

Kedinin kargalarla imtihanı Kargalar yavrularına yanaşan kediye saldırarak kovaladı

Karabük’te kargalar, yuvalarına yaklaşan kediye saldırarak kovaladı. Bölgeden uzaklaşan kedi park halindeki araçların altına saklanırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yeşil Mahalle Papatya Sokak’ta karga yuvasının bulunduğu ağaca çıkmaya çalışan kedi, anne ve baba kargaların saldırısına uğradı. Kargalar, yuvalarına yaklaştırmadıkları kediyi bölgeden uzaklaşıncaya kadar kovaladı. Kedi ise saldırılardan korunmak için park halindeki araçların altlarına girerek bir süre bekledi. Umduğu yiyeceği çöp konteynerinde bulmaya çalışan kedi, burada da kargaların saldırısına uğrayınca tekrar araçların altına girip korunmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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