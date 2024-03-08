Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        KMÜ'de "Ümmete Umut Olmak" konferansı düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Ümmete Umut Olmak" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        KMÜ'de "Ümmete Umut Olmak" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Ümmete Umut Olmak" konferansı gerçekleştirildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halit Çalış, Ömer Halisdemir Konferans Salonunda, her davranışın, bir duygunun sonucu olduğunu söyledi.

        Duyguyu şekillendirenin düşünceler, düşünceleri besleyenin de zihniyet olduğunu aktaran Çalış, şunları kaydetti:

        "Kısaca zihniyet değişmeden düşünce, düşünce değişmeden duygu, duygu değişmeden ise davranış değişmez. Bir kişinin zihniyeti fesada uğramış, duyguları işgal edilmişse erdemli yaşamın ilkelerini başka yerlerde arar. Zihniyetin ve duyguların beslendiği kaynaklara dikkat etmeliyiz. Bir müminin bilginin doğru tespitine ve bilginin isabetli yorumuna ihtiyacı vardır. Kur'an ve sünneti çok okuyacağız. Kabir ziyaretini ihmal etmeyeceğiz. Birbirimizle daha fazla aynı ortamda bulunup, sohbet edeceğiz. Hastalarımızı ziyaret edecek ve şükretmeyi öğreneceğiz."

        Konferansa KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Karaman'da güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Karaman'da güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        KMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
        KMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
        Karaman'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tut...
        Karaman'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tut...
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı