KMÜ'de "Ümmete Umut Olmak" konferansı düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Ümmete Umut Olmak" konferansı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halit Çalış, Ömer Halisdemir Konferans Salonunda, her davranışın, bir duygunun sonucu olduğunu söyledi.

Duyguyu şekillendirenin düşünceler, düşünceleri besleyenin de zihniyet olduğunu aktaran Çalış, şunları kaydetti:

"Kısaca zihniyet değişmeden düşünce, düşünce değişmeden duygu, duygu değişmeden ise davranış değişmez. Bir kişinin zihniyeti fesada uğramış, duyguları işgal edilmişse erdemli yaşamın ilkelerini başka yerlerde arar. Zihniyetin ve duyguların beslendiği kaynaklara dikkat etmeliyiz. Bir müminin bilginin doğru tespitine ve bilginin isabetli yorumuna ihtiyacı vardır. Kur'an ve sünneti çok okuyacağız. Kabir ziyaretini ihmal etmeyeceğiz. Birbirimizle daha fazla aynı ortamda bulunup, sohbet edeceğiz. Hastalarımızı ziyaret edecek ve şükretmeyi öğreneceğiz."

Konferansa KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.