Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, yüklü miktarda kaçak tütün, makaron ve kaçakçılıktan elde edildiği düşünülen yaklaşık 1 milyon lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!

        Benzer Haberler

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
        Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu
        Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu
        Karaman Valisi Sarıibrahim, muhtarlarla bir araya geldi
        Karaman Valisi Sarıibrahim, muhtarlarla bir araya geldi
        Karaman'da bir okulda el birliğiyle açılan atölyelerden 400'ü aşkın öğrenci...
        Karaman'da bir okulda el birliğiyle açılan atölyelerden 400'ü aşkın öğrenci...
        Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı
        Karaman Adliyesi girişinde bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı
        Karaman Adliyesi girişinde bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı