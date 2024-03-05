Karaman'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Karaman'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Karaman'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, yüklü miktarda kaçak tütün, makaron ve kaçakçılıktan elde edildiği düşünülen yaklaşık 1 milyon lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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