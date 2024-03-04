Karaman Valisi Sarıibrahim, muhtarlarla bir araya geldi
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ermenek ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ermenek ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Vali Sarıibrahim, Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Çalışmalarından dolayı muhtarları tebrik eden Sarıibrahim, toplantının arından kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.
Toplantıya, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Ali Yener Terlemez katıldı.
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