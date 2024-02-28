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        Karaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:17 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:16
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        Karaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        A.Ç. yönetimindeki 70 AAR 951 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda park halindeki otomobil ve elektrik panosuna çarparak yan yattı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü A.Ç. ile araçtaki M.Ç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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