Karaman'da dünürler arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
Karaman'da dünürler arasında çıkan kavgada, 4 kişi bıçak ve sopalarla yaralandı.
Karaman'da dünürler arasında çıkan kavgada, 4 kişi bıçak ve sopalarla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.G. (24), eşi ve çocuğunu almak için babası H.G. (50) ile kayınpederi M.B'nin Üniversite Mahallesi'ndeki evine gitti.
Burada T.G. ile kayınpederi M.B. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, M.B. ile yanında bulunan M.Ü. bıçakla, T.G. ve babası H.G. ise sopayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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