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        Karaman'da dünürler arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

        Karaman'da dünürler arasında çıkan kavgada, 4 kişi bıçak ve sopalarla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:39
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        Karaman'da dünürler arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
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        Karaman'da dünürler arasında çıkan kavgada, 4 kişi bıçak ve sopalarla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, T.G. (24), eşi ve çocuğunu almak için babası H.G. (50) ile kayınpederi M.B'nin Üniversite Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Burada T.G. ile kayınpederi M.B. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, M.B. ile yanında bulunan M.Ü. bıçakla, T.G. ve babası H.G. ise sopayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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