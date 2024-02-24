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        Karaman'da çukura düşen tilki kurtarıldı

        Karaman'da çukura düşen tilki kurtarılarak, doğal ortamına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:40
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        Karaman'da çukura düşen tilki kurtarıldı
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        Karaman'da çukura düşen tilki kurtarılarak, doğal ortamına salındı.

        Ayrancı ilçesi Ambar köyü civarında çukura kızıl tilkinin düştüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tilkiyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Tilki, doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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