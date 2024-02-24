Karaman'da çukura düşen tilki kurtarıldı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tilkiyi bulunduğu yerden çıkardı.

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