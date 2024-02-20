Karaman'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Karaman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karaman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şehir merkezinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N'yi yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.