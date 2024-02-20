Karaman'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şehir merkezinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N'yi yakaladı.

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