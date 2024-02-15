Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çöken ahırdaki 20 küçükbaş hayvan telef oldu
Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 20 koyun telef oldu.
Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 20 koyun telef oldu.
Merkeze bağlı Taşkale köyünde Soner Kaynakçıoğlu'na ait ahırın çatısı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Göçüğün altında kalan 20 koyun telef oldu.
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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