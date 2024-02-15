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        Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çöken ahırdaki 20 küçükbaş hayvan telef oldu

        Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 20 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:54
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        Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çöken ahırdaki 20 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 20 koyun telef oldu.

        Merkeze bağlı Taşkale köyünde Soner Kaynakçıoğlu'na ait ahırın çatısı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

        Göçüğün altında kalan 20 koyun telef oldu.

        Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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