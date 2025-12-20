Karaman'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Karaman'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi ediliyor.
Karaman'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi ediliyor.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Hamidiye köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.
Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.