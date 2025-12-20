Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

        Karaman'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:12
        Karaman'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Karaman'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi ediliyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Hamidiye köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.

        Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

        Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​

