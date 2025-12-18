Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Milli dartçı Enes Malik, uluslararası başarılarını daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Milli dartçı Enes Malik Akgöz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarıları üst seviyelere taşımak için gayret ediyor.

        Giriş: 18.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:31
        Konya'da yaşayan 15 yaşındaki Akgöz, 5. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle dart sporuna başladı.

        Kariyerinde çok sayıda Türkiye derecesi bulunan Akgöz, İspanya'da 2024'te düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda takımlar ve ferdi olmak üzere 3 bronz madalya kazandı.

        Son olarak Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Elektronik Dart Şampiyonası’nda ikincilik elde eden milli sporcu Akgöz, kürsünün en üst basamağı için ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Bu derece güzel ama yeterli değil"

        Enes Malik Akgöz, AA muhabirine, dört yıldır gönül verdiği sporla ilgilendiğini söyledi.

        Kısa sürede çok sayıda başarı elde ettiğini, hedefinin uluslararası arenada şampiyonluk kazanmak olduğunu anlatan Akgöz, şunları kaydetti:

        "Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldım. Spora başlarken Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Türkiye şampiyonalarında güzel başarılar elde ettim ve milli takıma yükseldim. Avrupa şampiyonasında takımlarda ve bireyselde üçüncülük elde ettim. Dünya şampiyonasında takım olarak ikincilik kazandık. Bu derece güzel ama yeterli değil. Ülkemizi gururlandırdık ama şampiyon olmak varken neden ikincilik olsun. Gelecekte daha iyi dereceler elde edeceğim. Vatanıma, milletime hayırlı bir sporcu olmak istiyorum."

        - "Disiplin bu yoldaki en önemli kelime"

        Akgöz, zorlu antrenman süreciyle yeni şampiyonalara hazırlandığını dile getirdi.

        Zorlukların kendisini yıldırmadığını vurgulayan Akgöz, şöyle konuştu:

        "Konya'da yaşıyorum. Hafta içi evde ve okulda çalışıyorum. Hafta sonları antrenmanları aksatmamak için Karaman'a geliyorum. Çünkü disiplin bu yoldaki en önemli kelime. Antrenmanlarda günlük 3-4 saat çalışıyoruz. Dart sporunda en önemli şey konsantrasyonu koruyabilmek. Aklında başka bir şey olduğunda maçı kazanamıyorsun. Dartın en büyük faydalarından biri konsantrasyonu artırması. Derslere çok faydası oluyor. Sınavlarda konsantrasyon süreniz yükseliyor. Dartta takım ve bireyselde dünya şampiyonu olmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım."

        - "Enes müsabakalardaki sakinliğiyle maçlarını çok güzel kazanıyor"

        Antrenör Abdullah Şimşek de Akgöz'ün Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'ne bu sene katıldığını söyledi.

        Enes Malik Akgöz ile yeni başarılar kazanacaklarına inandığını belirten Şimşek, "Enes Malik müsabakalardaki sakinliğiyle maçlarını çok güzel kazanıyor. Hafta içleri Konya'da antrenman yapıyor. Hafta sonları Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün dart salonunda antrenmanlara devam ediyoruz. Enes Malik azimli bir sporcu olduğu için her zaman en üst seviyede kalacağına inanıyorum. Yarışmalarımıza zirvede devam etmek istiyoruz. Bu yüzden çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

