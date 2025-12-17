Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Bu kapsamda ikamette yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 32 bıçak, 87 fişek ve kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kazancı Karakol Komutanlığı ekipleri, Kazancı beldesi Çatalbadem Mahallesi'nde A.T'nin kaçak silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

