Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde evinde kaçak silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kazancı Karakol Komutanlığı ekipleri, Kazancı beldesi Çatalbadem Mahallesi'nde A.T'nin kaçak silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ikamette yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 32 bıçak, 87 fişek ve kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
