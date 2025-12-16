Karaman'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi
Karaman'da TEMA Vakfı gönüllüleri tarafından öğrenciler için sıfır atık eğitimi verildi.
TOKİ İlkokulu ve Durmuş Ali Gülcan İlkoku'nda gerçekleştirilen eğitimde, TEMA Vakfı gönüllüleri tarafından öğrencilere sunum yapıldı.
Etkinlikte, suyun doğru kullanımı, çevre temizliği ve atık bilinci konuları anlatıldı.
TEMA Vakfı Karaman İl Temsilcisi Halil Başkalkan, etkinliklerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini söyledi.
