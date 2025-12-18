Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, İlçeye bağlı Güneyyurt beldesinde S.A. ve Gökseki köyünde M.D'nin ikametinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, 52 litre etil alkol, 79 litre sahte içki, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 63 fişek ve 2 dedektör ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.﻿

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Jandarma'dan yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı
        Jandarma'dan yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı
        Karaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
        Karaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
        Karaman'da İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Karaman'da İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Karaman'da jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı
        Karaman'da jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
        Karaman'da motosiklet denetimleri devam ediyor
        Karaman'da motosiklet denetimleri devam ediyor