Karaman'da İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda, afet risklerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler, depremlere karşı kentsel ve yerinde dönüşüm uygulamaları, sel ve taşkın risklerine karşı yapılacak çalışmalar ile eylem planlarının etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılması gereken hususlar ele alındı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu'nda Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurul üyeleri ile plan kapsamında yer alan stratejik kurum temsilcileri katıldı.

