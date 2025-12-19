Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karaman'da açılış töreninde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karaman'a yeni güneş enerjisi yatırımları kazandırmak üzere 1541 hektarlık alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak belirlendiğini söyledi.

Kacır, MEVKA Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nin Açılış Töreni'nde, sanayiden teknolojiye, tarımdan turizme, kadın ve genç istihdamından girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede hizmete alınacak projelerin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti iktidarında 23 yılda sanayiden teknolojiye, savunmadan enerjiye pek çok sahada ilklere ve rekorlara imza attıklarını anlatan Kacır, daha büyük, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin temellerini attıklarını vurguladı.

Bakan Kacır, Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 400 hektardan 1218 hektara çıkardıklarını anımsatarak yatırımcıların güçlü bir üretim ekosistemi, sağlam bir altyapı inşa ettiklerini dile getirdi.

İhalesini gerçekleştirilen Karaman 2. OSB'de altyapı projelerinin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Kacır, "Güneşin aydınlattığı bu bereketli toprakların, yüksek güneş enerjisi potansiyelini değerlendiriyoruz. Bu tabii zenginliği şehrimiz ve ülkemiz için ekonomik değere dönüştürmek üzere harekete geçtik. Şehrimize yeni güneş enerjisi yatırımları kazandırmak üzere 1541 hektarlık bir alan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak belirlendi." diye konuştu.

"Karaman'da KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 1,2 milyar liralık desteği KOBİ'lerimize sunduk. Yatırım teşvik sistemimizle 99,5 milyar lira yatırımın ve 14 bin 750 istihdamın önünü açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda ilimizde gerçekleştirilen yatırımların önünü açmaya devam ediyoruz. Öncelikli yatırımlar kapsamında Karaman OSB'de hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını 4 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 9,5 puan faiz, kar payı desteği sunuyoruz."

Kacır, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı olarak da ilan edilen bu bölgeye büyük ölçekli güneş enerjisi yatırımları kazandırmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını belirtti.

- "9 projeyi hizmete alıyoruz"

Mevlana Kalkınma Ajansı ile 333 projeye 829 milyon lira, KOP Bölge Kalkınma İdare ile de 265 projeye 2,5 milyar lira destekte bulunduklarının altını çizen Kacır, "Kalkınma ajansımız desteğiyle başlattığımız Karaman Elma Sınıflama Tesisi Projesi'yle şehrimizde üretilen elmanın pazara erişimi güçlendirecek bir adım atıyoruz. Bugün de kalkınma ajansımızın ve bölge kalkınma idaremizin desteklediği 9 projeyi hizmete alıyoruz." diye konuştu.

Kacır, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile Karaman'da 398 hektar toprağın modern sulama sistemine kavuştuğunu, tarımsal üretimi daha bereketli ve verimli hale getirdiklerini vurguladı.

- Taş Mescit, ziyarete açılıyor

Karaman'ın coğrafi işaretli ürünü Divle obruk peynirinin de üretiminde kalitesini yükselttiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Üreticimizin alın terini daha yüksek katma değere dönüştürüyoruz. Ayrıca dijital satış kanallarıyla da bu lezzeti ülkemizin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Şehrimizde kültür turizmini destekleyerek Karaman'ı ülkemizin önde gelen turizm destinasyonlarından arasına taşıma, getirme arzusundayız. Mevlana Kalkınma Ajansımız aracılığıyla Kuzey Karaman Turizm Aksının Geliştirilmesi Projemiz ile kıymetli bir kültür mirası olan Taşkale köyünün turizm potansiyelini harekete geçiriyoruz. Ayrıca renovasyonunu tamamladığımız Taş Mescit'in kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere açıyoruz. Ayrıca ilimize tekstil atölyesi ile gastronomi ve mutfak sanatları merkezini de kazandırıyoruz. Karaman Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'ni devreye alıyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen ve günlük 12 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip bu tesis, suyun her damlasına sahip çıkan, üretimi güvence altına alan ve Türkiye Yüzyılı yeşil sanayi vizyonunu sahaya indiren bir eser niteliğindedir. "