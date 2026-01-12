Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları tamamlandı

        Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:52
        Karaman'da Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları tamamlandı
        Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi.

        Merkez Spor Salonu ve Yunus Emre Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara, 8 ilden 235 sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

        Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

