Karaman'da Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları tamamlandı
Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi.
Merkez Spor Salonu ve Yunus Emre Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara, 8 ilden 235 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
