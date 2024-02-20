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        Karaman'da 5 yaşındaki çocuk, arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü

        Karaman'da 5 yaşındaki kız çocuğu, 9 yaşındaki arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:28
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        Karaman'da 5 yaşındaki çocuk, arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü
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        Karaman'da 5 yaşındaki kız çocuğu, 9 yaşındaki arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kalaba köyünde, araziden dönen M.S, tüfeğini evin girişine bırakıp koyunlarının yanına gitti.

        Bu sırada M.S'nin 9 yaşındaki oğlu M.S'nin oynamaya başladığı tüfek, kazara ateş aldı. Yanında bulunan komşunun kızı 5 yaşındaki R.G, tüfekten çıkan fişeğin isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen R.G'nin cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Baba M.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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