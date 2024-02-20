Karaman'da 5 yaşındaki çocuk, arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bu sırada M.S'nin 9 yaşındaki oğlu M.S'nin oynamaya başladığı tüfek, kazara ateş aldı. Yanında bulunan komşunun kızı 5 yaşındaki R.G, tüfekten çıkan fişeğin isabet etmesi sonucu yaralandı.

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