Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 03-09 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin 743 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ekipler ayrıca, 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 18 fişek, 5 kesici/delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
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