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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:43
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 03-09 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin 743 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Ekipler ayrıca, 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 18 fişek, 5 kesici/delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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