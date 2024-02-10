Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı

Ekipler ayrıca, 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 18 fişek, 5 kesici/delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 03-09 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin 743 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.

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