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        Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

        Karaman'da yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, bir inşaatta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:02
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        Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
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        Karaman'da yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, bir inşaatta ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'ndeki inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

        Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada bu kişinin 17 gündür kayıp olarak aranan Turgut Biçer (53) olduğu öğrenildi.

        Biçer'in 17 gün önce Tapduk Emre Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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