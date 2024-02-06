Karaman'da "6 Şubat Depremleri Fotoğraf ve Resim Sergisi" açıldı

Gazi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çizdiği 25 eserin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ve AFAD personelinin deprem bölgesinde çektiği fotoğraflar yer alıyor.

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