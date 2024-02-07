Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesi Ağılönü köyünde H.A'nın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek, 108 uyuşturucu hap, 5 kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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