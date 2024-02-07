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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:55
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesi Ağılönü köyünde H.A'nın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

        Düzenlenen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek, 108 uyuşturucu hap, 5 kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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