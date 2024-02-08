Karaman'da okul sporları yıldızlar güreş grup müsabakaları başladı

Açıklamada, müsabakaların 9 Şubat Cuma serbest stil final karşılaşmalarının yapılacağı, 10 Şubat Cumartesi de grekoromen stil maçlarıyla devam edeceği ve 11 Şubat Pazar günü final maçlarının ardından sona ereceği ifade edildi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Merkez Spor Salonunda düzenlenen müsabakaların serbest stilde yapılan ilk gün maçlarıyla başladığı belirtildi.

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