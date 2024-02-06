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        Karaman'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

        Karaman'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, çeşitli programlarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:09
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        Karaman'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
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        Karaman'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, çeşitli programlarla anıldı.

        Aktekke Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Namazın ardından, Valilik toplantı salonunda AFAD Müdürü Şerife Han tarafından, protokol üyelerine deprem konulu sunum yapıldı, fotoğraf sergisi gezildi.

        Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, ülkece deprem döneminde çok büyük bir birlik ve beraberlik gösterildiğini belirtti.

        Afetlerin yaşanmamasını temenni eden Sarıibrahim, şunları kaydetti:

        "Afet duyarlılığının arttırılması, gönüllü vatandaşların yetiştirilmesi, geleceğe ilişkin tedbirlerin alınması gibi temel unsurları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Her ilde olduğu gibi Karaman da tüm kamu kurumları, belediye, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasıyla yardıma koştu. İl AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde, arama ve kurtarma ekiplerimiz ivedilikle deprem bölgesine hareket ettiler ve özveriyle çalıştılar. Yaralılarımıza acil şifalar dilerken ebediyete intikal etmiş vatandaşlarımızın ruhları şad mekanları cennet olsun."

        Program, Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi'nde, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim okunması ile son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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