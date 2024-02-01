Karaman'da Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yabani hayvanların beslenmesi için Merkez ilçesi Dereköy ve Seyithasan köyleri kırsalında yemleme çalışması yapan ekipler, arazinin belirli noktalarına buğday, kuru ot bıraktı.

Kurum yetkilileri yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların bölgede devam edeceğinibelirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.