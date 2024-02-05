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        Karaman'da 1 milyon 100 liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:15
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        Karaman'da 1 milyon 100 liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        O.I, Urgan Mahallesi'ndeki dairesinin kilidinin kırılarak içeriye girildiğini, yaklaşık 1 milyon 100 liralık ziynet eşyasının çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde yüzlerini atkıyla kapatmaya çalışan kadınları tespit etti.

        Şüphelilerinin 38 plakalı otomobille Kayseri'den Karaman'a geldikleri, aynı araçla kentten ayrıldıkları belirlendi.

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda, 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan araç sahibi T.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kadınlar İ.T, G.Ç. ve H.F. tutuklandı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çalıntı ziynet eşyaları bulunamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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