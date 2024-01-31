Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

        Karaman'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

        Tapduk Emre Mahallesi 1561. Sokak’ta bulunan iş yerinde çalışan Ali Eser'den haber alamayan iş yeri sahibi dükkana geldi.

        Eser'in yerde hareketsiz yattığını gören iş yeri sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Sağlık ekipleri, Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Karaman'da sinema etkinliği düzenlendi
        Karaman'da sinema etkinliği düzenlendi
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
        Karaman'da kar yağışı etkili oldu
        Karaman'da kar yağışı etkili oldu
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
        Karaman'da kar etkili oldu
        Karaman'da kar etkili oldu