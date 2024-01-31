Karaman'da bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu
Karaman'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.
Karaman'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.
Tapduk Emre Mahallesi 1561. Sokak’ta bulunan iş yerinde çalışan Ali Eser'den haber alamayan iş yeri sahibi dükkana geldi.
Eser'in yerde hareketsiz yattığını gören iş yeri sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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