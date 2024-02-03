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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 18:21 Güncelleme: 03.02.2024 - 18:21
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocak-02 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4 bin 35 kişiyi sorguladı, 14 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Ekipler ayrıca, 6 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kesici/delici alet, 207 gram uyuşturucu madde ve 31 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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