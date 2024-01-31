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        Karaman'da sinema etkinliği düzenlendi

        Karaman'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Karamanoğlu Mehmet Bey İl Halk Kütüphanesi tarafından ilkokul öğrencileri için sinema etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:56
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        Karaman'da sinema etkinliği düzenlendi
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        Karaman'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Karamanoğlu Mehmet Bey İl Halk Kütüphanesi tarafından ilkokul öğrencileri için sinema etkinliği gerçekleştirildi.

        Piri Reis Kültür Merkezi sinema salonunda düzenlenen etkinlikte, çocuklar animasyon filmleri izledi, keyifli vakit geçirdi.

        Gösterimde, çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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