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        Karaman'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

        Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesince Gazze için hazırlanan 4 tır insani yardım malzemesi törenle uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:42 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:52
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        Karaman'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi
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        Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesince Gazze için hazırlanan 4 tır insani yardım malzemesi törenle uğurlandı.

        Un ve gıda malzemelerinin bulunduğu tırlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanı'na getirildi.

        Platform adına açıklama yapan Tevfik Baran, aziz milletin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu belirterek, "Şimdi bir tas çorbamızı, bir çuval unumuzu Gazzeli mazlumlarla paylaşma günüdür." dedi.

        Törenin ardından yardım konvoyu, dualar eşliğinde Gazze'ye uğurlandı.

        Uğurlama törenine, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Hakkı Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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