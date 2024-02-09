Karaman'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Platform adına açıklama yapan Tevfik Baran, aziz milletin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu belirterek, "Şimdi bir tas çorbamızı, bir çuval unumuzu Gazzeli mazlumlarla paylaşma günüdür." dedi.

Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesince Gazze için hazırlanan 4 tır insani yardım malzemesi törenle uğurlandı.

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