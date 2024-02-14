Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da ambulans ile otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Karaman'da kaza yerine giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 00:27 Güncelleme: 14.02.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da ambulans ile otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman’da kaza yerine giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        O.K. idaresindeki 70 AAT 922 plakalı otomobil, Karaman-Mersin çevreyolu jandarma kavşağında S.B. yönetimindeki 70 AG 203 plakalı ambulansla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle ambulans şarampole devrilirken, otomobil sürücüsü O.K. ve aynı araçta bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

        Yaralılardan O.K ve H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        O.K ve H.G’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, ambulans personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza yapan ambulansın merkeze bağlı Kurtderesi köyündeki kazaya gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Dev karşılaşma oynanıyor...
        Dev karşılaşma oynanıyor...
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        Yangın yaşlı çifti ayırdı
        Yangın yaşlı çifti ayırdı
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı
        AK Parti'nin Karaman ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Karaman ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Karaman'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi
        Karaman'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi
        Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
        Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
        Karaman'da okul sporları yıldızlar güreş grup müsabakaları başladı
        Karaman'da okul sporları yıldızlar güreş grup müsabakaları başladı