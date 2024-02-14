Karaman'da ambulans ile otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

O.K ve H.G’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, ambulans personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılardan O.K ve H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman’da kaza yerine giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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