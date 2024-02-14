Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Şehit Uzman Çavuş Ahmet Tuğay Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı

        Adıyaman'da görev sırasında yüksekten düşme sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın cenazesi Karaman'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Uzman Çavuş Ahmet Tuğay Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da görev sırasında yüksekten düşme sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın cenazesi Karaman'da toprağa verildi.

        Tuğay'ın cenazesi önce Ermenek ilçesi Katranlı köyündeki babaevine, ardından törenin düzenleneceği köy camisinin önüne getirildi.

        Yakınlarının taziyeleri kabul ettiği Tuğay'ın eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

        Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı belirtildi.

        Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Tuğay, 9 Şubat Cuma günü görev esnasında yüksekten düşerek yaralanmış, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Karaman'da ambulans ile otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Karaman'da ambulans ile otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı
        AK Parti'nin Karaman ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Karaman ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Karaman'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi
        Karaman'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi
        Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
        Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu