Şehit Uzman Çavuş Ahmet Tuğay Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı belirtildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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