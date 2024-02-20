Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı

Ekipler ayrıca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 17 gram uyuşturucu madde, 30 uyuşturucu hap, dedektör, 9 tarihi obje, 22 bin 930 dolu, 400 boş makaron ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-18 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 bin 521 kişiyi sorguladı, 30 kişiyi gözaltına aldı.

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