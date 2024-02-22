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        Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:48
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        Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.A.Ş. idaresindeki 35 AZ 5403 plakalı otomobil, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde, M.G'nin kullandığı 70 ABH 958 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.G. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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