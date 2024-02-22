Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.A.Ş. idaresindeki 35 AZ 5403 plakalı otomobil, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde, M.G'nin kullandığı 70 ABH 958 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.G. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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