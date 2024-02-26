Karaman'da hukuk bürosuna silahlı saldırı

Polis ekipleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İmaret Mahallesi 152. Sokak'ta bulunan büronun önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, silahla büroya ateş etti.

Karaman'da bir hukuk ve danışmanlık bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

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