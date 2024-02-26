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        Karaman'da hukuk bürosuna silahlı saldırı

        Karaman'da bir hukuk ve danışmanlık bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:04 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:37
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        Karaman'da hukuk bürosuna silahlı saldırı
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        Karaman'da bir hukuk ve danışmanlık bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

        İmaret Mahallesi 152. Sokak'ta bulunan büronun önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, silahla büroya ateş etti.

        Olay sırasında içerde bulunan çalışanlar yara almazken, büronun camları kırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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